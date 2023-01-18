Украина переходит на стандарты НАТО: что будет меняться в ведении войны
Украина переходит на стандарты НАТО по ведению войны. Это, прежде всего, касается вопросов логистики, и именно это является одним из главных критериев для победы.
Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский. На самом деле практики НАТО не всегда актуальны для Украины.
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Украина отходит от линейной логистики
Грабский рассказал, что Украина еще не кардинально изменила подходы к военной логистике, но уже отходит от линейной, присущей СССР и России. Она состоит в том, что подразделение должно носить за собой всю номенклатуру ресурсов и снабжаться исключительно военными линиями снабжения.
Постепенно, хоть, к сожалению, и очень медленно, наша логистика переходит на протоколы НАТО. Мы можем использовать местные ресурсы, в которых это позволяет ситуация. Мы более интеллектуально подходим к вопросам обеспечения и ремонта техники и вооружения,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что перед нами еще много работы. Но жизнь и Западная техника заставляют нас переходить к новым стандартам логистики. В частности, на Западе говорят, что войну именно логистика и экономика выиграют. Правда, советская инерция и образ мышления еще остаются у нас, и это нам мешает.
Грабский о том, что будет меняться в ведении войны: смотрите видео
Успешные примеры операций ВСУ
По словам военного эксперта, у ВСУ есть опыт проведения успешных операций в этой войне. Это Харьковщина, Херсонщина. Эти операции показали, как вести боевые действия с ограниченным ресурсом. Это так сказать бесконтактная и асимметричная война.
"Мы не достигнем технического паритета с врагом. Это физически невозможно, учитывая ресурсную базу, на которую мы опираемся. Однако мы можем использовать другие алгоритмы ведения боевых действий и использовать другие средства поражения", – отметил Грабский.
Как он отметил, нам следует пользоваться советскими методами российской армии. Для этого нам и нужно дальнобойное оружие. Таким образом, мы сможем поражать вторую и третью линию противника. Издали поражать их места скопления живой силы и техники.
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