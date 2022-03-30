Украина переписывает историю мира, показывает, что можно быть смелыми, – Подоляк

Героическое сопротивление Украины вдохновило весь мир. Наш храбрый народ показал, что готов давать отпор тем, кто пришел с оружием на наши земли

Весь цивилизованный мир восхищается тем, как Украина противостоит российским оккупантам. Никто даже не представлял, что у нашей армии и народа есть такой невероятный ресурс храбрости и единства.

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Украина пишет историю мира

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, храбрый отпор Украины – это событие не локального, а мирового масштаба.

Украина глобально показывает, что можно быть смелыми и не отходить от своего, она переписывает историю мира,

– сказал он журналистам.

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