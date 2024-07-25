Маленькие медведчуки будут иметь возможность попасть в Россию в обмен на гражданских, – разведка

Украинские спецслужбы в рамках нового проекта "Хочу к своим" планируют обменивать пленных украинцев на предателей и коллаборантов. В рамках обмена в Россию могут попасть маленькие медведчуки.

Что предусматривает этот неологизм "маленькие Медведчуки" и кого планируют обменивать в рамках проекта, объяснил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Как будут возвращать военнопленных

. 25 июля Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в который входит ГУР, Минобороны, СБУ и Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека, представил совместный государственный проект " Хочу к своим"

Юсов отметил, что сейчас в ГУР не могут комментировать конкретные цифры и условия обмена, ведь продолжается тяжелый процесс подготовки и возвращения украинцев.

Как будет проводиться обмен – это предмет отдельных кейсов и переговорных процессов. Пример Медведчука показывает, что возможны различные условия, различные обстоятельства. Поэтому, конечно, мы будем делать все, чтобы больше граждан, а, собственно, все вернусь домой,

– отметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что возвращение украинских пленных – это вопрос отдельных договоренностей и отдельных переговоров.

"Ну, вспомнили Медведчука, это означает, что и "маленькие Медведчуки" имеют возможность попасть в Россию с сегодняшнего дня, а Россия может их забрать", – добавил Юсов.

"Маленькие Медведчуки" – это предатели Украины

По его словам, Украина будет делать все, чтобы возвращать граждан, которых незаконно, безосновательно, по пиратской, по террористической, захватила Россия в ходе насильственной войны.

Украина готова бороться за своих граждан, делает это постоянно. Теперь очередь России сделать хотя бы что-то, чтобы помочь людям, которых она разными способами, обманом, подкопом, пропагандой, давлением, заставила работать на себя и предать собственную Родину,

– добавил Юсов, имея в виду этих "маленьких Медведчуков".

Заметим, в рамках инициативы инициативы "Хочу к своим" граждане, которые по каким-то причинам хотят уехать в Россию, могут подать через сайт заявку через специальную форму.

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. Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения состоялись 54 обмена, в результате которых возвращено 3405 граждан Украины.