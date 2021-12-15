Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, охватывающей весь мир

Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Это станет возможным после того. как Украина присоединится к глобальной сети, которая охватывает весь мир.

Как пояснили в Минздраве, участники единой сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.

Важно Минцифра готовит Дию к запуску бустерных сертификатов

Для вакцинированных украинцев это будет означать свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции. Конечно же, в случае, если это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Сейчас такой доступ открыт для украинцев в 52 страны мира, которые признают наши COVID-сертификаты в Дие. Среди них не только близкие к нам страны Европы, но и государства Азии, к примеру, Сингапур,

– подчеркнули в Минздраве.

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