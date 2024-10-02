Украина производит столько же САУ, сколько все страны ЕС вместе взятые, – Defense Express

Украина по темпам производства самоходных артиллерийских установок сравнялась или возможно даже опередила все страны Евросоюза вместе взятые.

Сейчас "Краматорский завод тяжелого станкостроения" производит 15 с пиком до 20 единиц САУ 2С22 "Богдана" в месяц. Об этом говорится в анализе Defense Express.

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Сколько артиллерийских установок производит Украина

По словам аналитиков, производство 180 – 240 САУ "Богдана" в год можно сравнить с имеющимся производством в Европе.

Крупнейшим производителем САУ в Европе сейчас является французская компания Nexter, производящая Caesar. Производственная мощность Nexter в апреле этого года составляла 6 единиц в месяц, но план масштабирования производства предусматривал увеличение до 12 в месяц.

Кроме Nexter, колесные САУ в странах ЕС производит только Чехия и Словакия. Речь идет о системах Dana 2 и Dita от Excalibur Army и Zuzana 2 от Konštrukta-Defence. Также в перспективе – RCH-155 от немецкого KNDS, который сейчас производит гусеничные PzH-2000.

Возможности производства этих САУ с такой же открытием не разглашались. Но возможно привести иллюстративные показатели поставок некоторых из них. Например, PzH-2000 по контракту для Бундесвера на 10 единиц, который был заключен в марте 2023 года, эти системы будут изготавливаться до 2026 года,

– говорится в материале.

Отмечается, что Zuzana 2 заказывалась для Украины в общем количестве 24 единицы в рамках заказа от Украины от июня 2022 года на 8 единиц и в октябре 2022 года от Дании, Норвегии и Германии для ВСУ в количестве 16 единиц.

Общие мощности Excalibur Army по производству САУ характеризует поставки САУ Dana-M2. 26 единиц этих установок Украина заказала еще до полномасштабной войны, а в 2020 году уже продолжалось их производство.

По поводу Dita, заказ скаладаються из 70 единиц для Азербайджана и 9 единиц по заказу от февраля 2024 года Нидерландов на нужды ВСУ.

Авторы отмечают, что, учитывая закрытость данных, невозможно со 100% уверенностью утверждать, что Украина опередила все страны ЕС в производстве САУ. Однако предположения аналитиков являются именно такими.