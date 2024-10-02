Наразі "Краматорський завод важкого верстатобудування" виробляє 15 з піком до 20 одиниць САУ 2С22 "Богдана" на місяць. Про це йдеться в аналізі Defense Express.

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Скільки артилерійських установок виробляє Україна

За словами аналітиків, виробництво 180 – 240 САУ "Богдана" на рік можна порівняти із наявним виробництвом у Європі.

Найбільшим виробником САУ у Європі зараз є французька компанія Nexter, що виробляє Caesar. Виробнича потужність Nexter у квітні цього року становила 6 одиниць на місяць, але план масштабування виробництва передбачав збільшення до 12 на місяць.

Окрім Nexter, колісні САУ у країнах ЄС виробляє лише Чехія та Словаччина. Йдеться про системи Dana 2 та Dita від Excalibur Army та Zuzana 2 від Konštrukta-Defence. Також у перспективі – RCH-155 від німецького KNDS, який зараз виробляє гусеничні PzH-2000.

Можливості виробництва цих САУ із такою ж відкриттю не розголошувались. Але можливо навести ілюстративні показники постачань деяких з них. Наприклад, PzH-2000 за контрактом для Бундесверу на 10 одиниць, що був укладений у березні 2023 року, ці системи будуть виготовлятися до 2026 року,

– йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Zuzana 2 замовлялась для України у загальній кількості 24 одиниці у межах замовлення від України від червня 2022 року на 8 одиниць та у жовтні 2022 року від Данії, Норвегії та Німеччини для ЗСУ у кількості 16 одиниць.

Загальні потужності Excalibur Army з виробництва САУ характеризує постачання САУ Dana-M2. 26 одиниць цих установок Україна замовила ще до повномасштабної війни, а у 2020 році вже тривало їх виробництво.

Щодо Dita, замовлення скаладаються з 70 одиниць для Азербайджану та 9 одиниць за замовленням від лютого 2024 року Нідерландів на потребу ЗСУ.

Автори зазначають, що, враховуючи закритість даних, неможливо зі 100% впевненістю стверджувати, що Україна випередила всі країни ЄС у виробництві САУ. Однак припущення аналітиків є саме такими.