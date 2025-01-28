УКР РУС
28 января 2025, 19:46
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Украина под атакой "Шахедов" и баллистики: где сейчас опасно

Дарья Смородская

Российские войска начали очередную атаку дронами-камикадзе и баллистическими ракетами по территории Украины. В Воздушных силах сообщают о движении беспилотников и об опасности для нескольких областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев реагировать на тревоги и в случае опасности направляться в укрытие. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА из Курска.

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20:00, 28 января

Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения!

19:53, 28 января

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.

19:45, 28 января

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

19:38, 28 января

В Сумской и Черниговской областях существует угроза применения ударных БПЛА.

БПЛА движется в северной части Сумщины, курс западный.