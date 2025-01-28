Украина под атакой "Шахедов" и баллистики: где сейчас опасно

Российские войска начали очередную атаку дронами-камикадзе и баллистическими ракетами по территории Украины. В Воздушных силах сообщают о движении беспилотников и об опасности для нескольких областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев реагировать на тревоги и в случае опасности направляться в укрытие. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА из Курска.

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