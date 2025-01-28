Украина под атакой "Шахедов" и баллистики: где сейчас опасно
Российские войска начали очередную атаку дронами-камикадзе и баллистическими ракетами по территории Украины. В Воздушных силах сообщают о движении беспилотников и об опасности для нескольких областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев реагировать на тревоги и в случае опасности направляться в укрытие. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА из Курска.
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Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения! Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье. Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! В Сумской и Черниговской областях существует угроза применения ударных БПЛА. БПЛА движется в северной части Сумщины, курс западный.
Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения!
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
В Сумской и Черниговской областях существует угроза применения ударных БПЛА.
БПЛА движется в северной части Сумщины, курс западный.