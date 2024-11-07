Украина под атакой "Шахедов": тревогу объявили в Киеве

Вечером 7 ноября российские захватчики выпустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В нескольких регионах объявили воздушную тревогу.

Об угрозе для обстей актуально сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины и данные мониторинговых каналов.

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