Украина под атакой "Шахедов": тревогу объявили в Киеве
Вечером 7 ноября российские захватчики выпустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В нескольких регионах объявили воздушную тревогу.
Об угрозе для обстей актуально сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины и данные мониторинговых каналов.
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Киевская область фиксируют движение нескольких вражеских беспилотников: Вектор – Житомирская область. Движение ударных БпЛА: В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении Чернигова, с восточного направления. Беспилотники зафиксировали в направлении Харьковщины и Черниговщины. Ударные БпЛА двигались в направлении Чернигова, с восточного направления. Первые вражеские дроны в воздушном пространстве государства зафиксировали около 18:20. Российские дроны пересекли границу в южной части Сумской области и держали курс юго-западный.
Карта воздушных тревог
Воздушная тревога в Киеве
Сколько дронов фиксируют в воздушном пространстве
Киевская область фиксируют движение нескольких вражеских беспилотников:
Вектор – Житомирская область.
Движение ударных БпЛА:
В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении Чернигова, с восточного направления.
Беспилотники зафиксировали в направлении Харьковщины и Черниговщины. Ударные БпЛА двигались в направлении Чернигова, с восточного направления.
Первые вражеские дроны в воздушном пространстве государства зафиксировали около 18:20. Российские дроны пересекли границу в южной части Сумской области и держали курс юго-западный.