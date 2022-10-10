Украина под ракетным обстрелом, взрывы во многих городах, – ОП

Утром 10 октября Россия атаковала Украину. Захватчики выпустили ракеты по многим городам.

Украина находится под ракетным обстрелом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно В результате ракетных ударов по Киеву есть травмированные и погибшие

Россияне нанесли ракетные удары по Украине

По словам Тимошенко, есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские.

Оставайтесь в укрытиях! Не пренебрегайте безопасностью!

– подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал россиян "террористами, которые даже не скрывают этого".

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 10 сентября: смотрите видео