Украина подает срочную заявку на вступление в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО. Украина подает заявку в Североатлантический Альянс.

В ходе заседания СНБО было решено, что Украина подает срочную заявку в НАТО. Об этом во время обращения 30 сентября заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Украина подписывает заявку на вступление в НАТО

Зеленский сообщил, что, хотя фактически мы уже действуем по стандартам НАТО, Украине остается стать членом Альянса юридически. Украина решила подписать заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО,

– сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что это возможно, поскольку в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. По мнению президента, принять ускоренную заявку от Украины на вступление в Альянс будет справедливым решением, особенно для Украины.

Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Североатлантического союза. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам. У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО,

– добавил он.

Зеленский о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Украина уже доказала совместимость со стандартами Альянса

Президент Украины отметил, что именно в Украине разрешается судьба демократии в противостоянии с тиранией. Зеленский убежден, что фактически мы уже прошли свой путь в НАТО и доказали, что достойны быть полноценными членами Альянса на поле боя войны, которой современная Европа еще не видела.

Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс, де-факто,

– сказал глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заявка на ускоренное вступление в НАТО уже подписана. Там стоят 3 подписи: премьера, президента Владимира Зеленского и главы ВРУ Руслана Стефанчука.

Сегодня, 30 сентября, состоится срочный брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга. Вскоре мы услышим его мнение относительно заявки Украины на вступление в Альянс.

Украина подписала заявку на ускоренное вступление в НАТО / фото Денис Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что Украина давно доказала, что является достойным и надежным союзником, поэтому "теперь пора закрепить это юридически".