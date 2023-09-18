Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на зерно

Украина собирается подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, отметив при этом, что подобные действия юридически неправомерны и Киев намерен принять соответствующие меры по польскому экспорту фруктов и овощей. В частности, подать в суд на страны Всемирной торговой организации.

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Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства.

– отмечал Тарас Утка.

. Еврокомиссия 15 сентября разрешила продажу украинского зерна на территории ЕС. Со своей стороны Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут свои запреты на украинское зерно.

По его словам, Киев расценивает эти меры Венгрии и Польши как проявление тотального недоверия к Еврокомиссии. Поэтому важно доказать, что эти действия юридически неправомерны.

"И потому мы начнем судебное разбирательство", – заявил Качка.

Открытое неповиновение Брюсселю

Он также считает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "наибольшей системной проблемой". Мол, могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

Многие годы именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и Институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе... Системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства,

– сказал Утка.

Более того, по его словам, эти произвольные запреты просто смешны. "Венгрия делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", – сказал Качка.

А вот отвечая на вопрос о потенциальном соглашении, Утко сказал, что Киев готов "взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не вызвал цунами в соседних странах", и введет систему экспортных лицензий на зерно "в реальном времени" для обеих стран .

Что этому предшествовало