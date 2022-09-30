"Украина де-факто – член НАТО": Пионтковский объяснил, помешают ли "друзья" Путина

В России сегодня собрали жалкое шоу по случаю "праздника-аннексии", а Украина подала заявку на вступление в НАТО. В Альянсе больше нет отговорок, чтобы сказать Украине "нет", потому что она уже член объединения.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что за месяц до нападения на Украину Путин открыто угрожал НАТО.

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"В речи Владимира Зеленского прозвучала очень важная фраза о том, что Украина уже "де-факто член НАТО". И это не особая милость к Украине, а следствие того, что она сейчас одна "пашет" за все НАТО, сдерживая российскую орду",

– говорит Пионтковский.

"Альянс готовился к этому противостоянию 70 лет, но особая роль выпала именно на долю украинской армии", – говорит он.

Отговорки чиновников НАТО больше не сработают

Поэтому все эти бессмысленные разговоры на протяжении 15 лет, что Украина не отвечает высоким стандартам НАТО – ни один натовский чиновник не сможет так сказать, потому что это будет стыд,

– убежден публицист.

Андрей Пионтковский говорит, что Украину 15 лет не принимали в НАТО, потому что не хотели брать ответственность за войну. А сейчас, по словам Пионтковского, в НАТО уже поняли, что воевать в Украине не придется.

"Друзья" Путина скоро исчезнут

Публицист говорит, что лузеров уже не любит никто, раньше мы полагали, что верными союзниками России являются Китай и Индия. Он утверждает, что все его союзники понемногу "отвалятся". Неважно, что скажет Орбан – оружие по стандартам НАТО все равно придет.

Больше об особенностях вступления Украины в НАТО – в разговоре с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Украина идет к НАТО – важно о подаче заявки на членство

Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном формате.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты. Однако решение должно принимать 30 членов НАТО.

Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перед подачей заявки Украина имела консультации с НАТО.

Нас уже поддержали страны Балтии.

Также за вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он подчеркнул, что прибалтийские друзья поддерживают государство. Храбрость украинцев вдохновляет и может только укрепить союз.

Идентические сообщения опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", – отметили министры.