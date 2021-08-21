Україна підтримала санкції США проти Росії, які ввели через отруєння Навального

США 20 серпня ввели нові санкції проти Росії. У МЗС України запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії, які ввели через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

В українському МЗС пригадали, що аналогічні санкції через російську агресію вводила й Україна в 2014 році.

До теми Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії

Україна підтримала санкції Штатів проти Росії

МЗС України підтримує рішення США щодо запровадження з 20 серпня 2021 року додаткових обмежувальних заходів проти Росії, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального,

– розповіли у відомстві.

У МЗС зазначили, що через санкції заборонили:

імпортувати з Росії стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;

експортувати до Росії низку чутливих категорій товарів подвійного використання.

Також обмеження стосуються фізичних осіб та підприємств. Зокрема під економічні санкції потрапили 9 громадян Росії та 2 російські організації.

Коротко про санкції США проти Росії

20 серпня Штати ввели санкції проти Росії. Це сталось в річницю отруєння Навального. Зокрема економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.

Також санкції ввели через російський проєкт "Північного потоку-2". Їх запровадили щодо 2 громадян Росії та суден, які причетні до будівництва.

Джо Байден сказав, що такі заходи – "частина надзвичайного стану". Мовляв, уряд Росії своїми діями створює загрозу нацбезпеці, зовнішній політиці та економіці Штатів.

Президент США пояснив, що новий наказ – це відповідь на певні проєкти газопроводів Росії, які спрямовані на розширення впливу країни на енергоресурси Європи. Адже це в майбутньому може ослабити енергетичну безпеку Європи – зокрема України та країн східного флангу НАТО і Євросоюзу.