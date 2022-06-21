Украина подорвала план России по созданию риска для Одесчины с моря, – британская разведка

Россия держит большое количество кораблей в акватории Черного моря, чем постоянно создает угрозу десанта на побережье Одесской области. Однако украинские военные наносят прицельные ракетные удары по этим кораблям, создавая проблемы для оккупантов.

В первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия захватила остров Змеиный. Именно он и стал местом дислокации большого количества вооружения, которое Россия использует в войне против Украины.

17 июня к острову направлялся буксир "Василий Бех". На борту был личный состав, который должен был пополнить ряды российских оккупантов на острове. А также боеприпасы и вооружение. В их числе и зенитный ракетный комплекс "Тор". Но до острова буксир не добрался. Его поразила ракета, выпущенная украинскими военными.

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Корабль после попадания ракеты загорелся и пошел ко дну со всем вооружением, которое перевозил. Россия сразу направила в это место спасательно-розыскную миссию.

Трудности для России в море

В первые часы после подтверждения уничтожения российского буксира "Василий Бех" была информация о том, что, которые Украина получила от партнеров. Однако впоследствии. В то же время журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает, что это были ракеты Harpoon американского производства. Однако. Очевидно, речь идет о поставках из одной из европейских стран. Впоследствии эту информацию о ракетах Harpoon озвучил и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

В то же время британская разведка в своем ежедневном отчете, который на этот раз был посвящен именно уничтожению корабля "Василий Бех", сообщает, что "украинские войска заявили о своем первом успешном использовании подаренных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российских морских сил".

"Уничтожение российского судна во время миссии пополнения запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои оккупировавшие остров Змеиный силы", – отметили в британской разведке.

Там также подчеркнули, что возможность украинских военных уничтожать российские корабли с берега в значительной степени нейтрализовала способность России установить контроль на море.

"Это подорвало жизнеспособность оригинального российского оперативного плана вторжения, предполагавшего удержание Одесской области под угрозой с моря", – говорится в отчете британской разведки.

Следует отметить, что за время войны по состоянию на 21 июня Россия потеряла 14 кораблей и катеров. Они были уничтожены украинскими войсками. Среди самых больших потерь – крейсер "Москва" и большой десантный корабль "Саратов".

Ракетные обстрелы как месть за уничтоженный корабль

После того как украинские военные уничтожили буксир "Василий Бех", российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Югу Украины.

В ночь на 19 июня российские захватчики пытались атаковать Одесскую область двумя ракетами Оникс. Их враг выпустил с территории временно оккупированного Крыма. К счастью, обошлось без жертв, ведь нашим силам ПВО удалось сбить эти ракеты.

Только 20 июня в течение трех часов они выпустили как минимум 14 крылатых ракет. В Одессе одна из таких ракет попала в продовольственный склад, погиб охранник, а здание сгорело.

По югу Одесской области было выпущено 9 ракет Оникс, которые уничтожили и повредили дома.

Еще одну ракету "Оникс" запустили по Очакову (вероятно с территории оккупированного Крыма) – она попала в сельскохозяйственные угодья в пригороде.

Центр Киева под угрозой ракетных ударов со стороны России – подробнее смотрите в видео