Украинский бизнес на Ближнем Востоке: что дает историческое соглашение с ОАЭ

Украина подписала Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это – по-настоящему историческое событие, ведь это первое в истории соглашение с одной из стран региона.

Важность соглашения с ОАЭ

Над этим соглашением мы с партнерами работали более года. Я искренне благодарна ОАЭ за такой на самом деле динамичный темп. Об этом заявила Юлия Свириденко, информирует 24 Канал.

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Сегодня, 17 февраля, подписали соглашение совместно с министром по вопросам международной торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зеюди в присутствии президента Украины Владимир Зеленский и президента ОАЭ Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна.

Это уникальное соглашение. Во-первых, оно, по сути, открывает ворота к глобальному рынку, учитывая роль ОАЭ, как ключевого экономического, торгового и финансового хаба на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты являются лидерами в сфере логистики и торговли, что открывает перед Украиной беспрецедентные возможности.

Во-вторых, это не традиционное соглашение о свободной торговле. Оно является всеобъемлющим и охватывает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и многое другое.

Краткосрочный анализ показывает, что это соглашение поможет сохранить положительное торговое сальдо в торговле товарами. В средне- и долгосрочной перспективе ожидается изменение траектории роста ВВП на 0,1%.

Самые высокие темпы роста ожидаются в таких секторах:

транспорт,

металлургия,

пищевая промышленность, в частности мукомольная отрасль и производство масла.

Одним из прогнозируемых результатов соглашения является рост экспорта металлов и растительных масел.

Это соглашение является взаимовыгодным для обеих наших стран. Украина и ОАЭ являются конкурентоспособными в различных секторах, поэтому мы можем дополнять торговые потоки друг друга и укреплять наши экономики.

Что именно предусматривает соглашение?

Максимальную либерализацию доступа на рынок для обеих наших стран, охватывая почти все сферы двусторонней торговли. Украинские товары получат полный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных линий. Для отдельных товаров (мясо курятины, яйца, подсолнечное масло, металлопродукция) будут действовать импортные тарифные квоты с возможностью беспошлинной торговли в их пределах.

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Одним из важнейших результатов является создание Украинско-Эмиратского инвестиционного совета, который поможет увеличить приток инвестиций и устранить потенциальные барьеры, которые возникают перед инвесторами.

Мы благодарны за возможности, которые это соглашение открывает для украинских малых и средних предприятий. Я уверена, что Комитет по вопросам МСП, который мы создадим в рамках соглашения, предоставлять комплексную поддержку бизнеса, в частности в сфере обучения и консультирования.

Украинские компании получат упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и других стран региона, предсказуемые условия торговли и устранение барьеров для экспорта и инвестирования. ОАЭ отменили для Украины ограничения на долю иностранного капитала в 49%. Теперь украинские предприниматели могут регистрировать компании с долей иностранного капитала до 70%, а в некоторых секторах – постепенно даже до 100%. Это касается, в частности, коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета.

При регистрации в свободных экономических зонах ОАЭ доля иностранного капитала может быть 100%.

Еще одним важным направлением является цифровая торговля. Мы гарантируем отсутствие таможенных пошлин на цифровые при электронной передаче данных. Будем работать над регуляторной прозрачностью для бизнеса, который стремится приобщиться к цифровой экономике.

Я уверена, что это соглашение предоставит мощный импульс для развития наших экономик, усиление сотрудничества в ключевых секторах и станет фундаментом для дальнейшего стабильного взаимодействия между нашими странами.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас в процессе подготовки этого соглашения. У нас большие планы, и мы уверены, что вместе достигнем нового уровня в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами.