Эксперт по боевой авиации объяснил, какие самолеты и ракеты позволят Украине защитить небо

Украина благодаря поддержке партнеров имеет на вооружении истребители F-16 и Mirage. Они участвовали в отражении вражеской атаки на Украину 24 апреля. Однако даже наличие западной авиации не приближает Украину к полному господству в небе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик и эксперт в области боевой авиации из Австрии Том Купер, отметив, что воздушное пространство над линией боестолкновения на фронте и со стороны Украины, и со стороны России контролируется системами ПВО. И изменить эту ситуацию не возможно.

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Какое необходимо вооружение

Купер отметил, что россияне контролируют воздушное пространство минимум на 100 километров за украинскими фронтовыми линиями. Потому что они имеют перехватчики МиГ-31 и Су-35 с дальнобойными ракетами класса "воздух – воздух" Р-37, способные поражать цели на расстоянии не менее 200 километров.

В то же время количество истребителей F-16 и Mirage, что имеет Украина, недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в воздухе.

Кроме того, им не хватает вооружения, дальностью около 200 километров, способное противостоять МиГ-31 и Су-35, которые высоко и быстро летают,

– подчеркнул военный аналитик.

Это означает, по мнению эксперта в области боевой авиации, что российские перехватчики могут летать, находясь в поле зрения украинских радаров, и украинцы ничего существенного не могут сделать против них и ответить на запуск российских ракет Р-37.

Для того чтобы противостоять вражеской авиации и господствовать в воздухе, Украине нужны перехватчики с подобными возможностями. Речь идет о европейских ракетах класса "воздух – воздух" Meteor и о новой американской ракете, которая может запускаться с самолета и имеет дальность более 300 километров.

Так же в Украине нет самолетов, что могли бы нести такое вооружение, ведь эти ракеты очень тяжелые и большие, и, в частности, Meteor не была совместима с F-16 или Mirage,

– сказал Том Купер.

Поэтому, он предположил, что Украине придется подождать, пока Швеция поставит ей, в частности, самолеты Saab JAS 39 Gripen и бомбардировщики с ракетами Meteor.

Напомним, что руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что полученные Украиной десятки истребителей F-16 не могут вступать в поединок с российскими Су-35.

По его словам, сегодняшние условия не позволяют украинским истребителям сбивать российские самолеты, ведь, чтобы противодействовать довольно новому самолету Су-35, нужен комплексный подход. А именно сочетание наземных систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, а также воздушного радара, который обещало предоставить Украине одно из государств.

Кроме того, по мнению Игната, украинские самолеты необходимо оснастить современными бортовыми радарами и дальнобойными ракетами класса "воздух – воздух".