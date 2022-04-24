Украина показала, что Россию не стоит бояться – с Россией можно воевать и побеждать

Этот этап войны рано или поздно закончится каким-либо перемирием или договором о прекращении огня. Российская Федерация, исходя из первых тезисов, уже не получает своего. Вопрос, когда вспыхнет снова, это просто вопрос времени.

Гегемон быстро сдулся

То есть если раньше, даже в конце 2021 года, у украинцев в значительной части идея полномасштабной войны с РФ была такова – "а зачем нам это нужно?" или "здесь что-то не то" (конечно, о Донбассе, о Крыме помнили, помнили об агрессии), то сейчас в том числе будут задумываться и о наступательных действиях. Хорошее достижение цели от обратного.

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Чем дальше продвигалась российская "спецоперация", как они это называют, тем больше уменьшались аппетиты: "денацификацию", демилитаризацию, смену власти уже вспоминать как-то перестали.

Соответственно, последние три недели речь идет в основном о Донбассе и более глобально. Заявления, что "задания первого этапа спецоперации выполнены". Ну-ну.

Последующие задачи – полное освобождение Донбасса и уничтожение националистических батальонов. Это все – Песков. Полное освобождение Донбасса? Ну-ну. Посмотрим, что будет.

Уничтожение националистических батальонов? Ну, на минуточку: тот же "Азов" – да, часть "Азова" в Мариуполе. А остальные? А приход добровольцев? Тот же белорусский батальон Калиновского – он тоже вышел из "Азова". Иностранный легион и многое другое. В конце концов та же территориальная оборона, АТОшники, оружие на руках. Уничтожение националистических батальонов? Посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле.

Мир, объединенный против орды

Следующее – Песков: "Поистине глобальная цель – предотвращение Третьей мировой войны". Что? Третьей мировой в глобальном формате вполне возможно, что не будет, но то, что уже РФ имеет – это мобилизация значительной части мирового сообщества (ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады, США и целого ряда государств, в том числе нейтральных) Финляндии (Швеции) в поддержку Украины. Де-факто это один большой антироссийский блок. Хорошо, если это предотвращение Третьей мировой войны. Окей, ладно, допустим.

Ну, и, наконец, глобальная цель Лаврова – получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе нераздельной общей безопасности Украины, России и всех европейских стран. То есть возвращение к старому главному тезису – большой договорняк.

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Так, Россия возвращается к своей идее обширного договора о разделе сфер влияния и т.п., где она видит себя мировым центром. Но посмотрим на сегодняшние процессы.

Россия – за бортом

Большое соглашение возможно, но не на стартовых условиях. Потому что ключевые партнеры и оппоненты Кремля уже убедились, что амбиции РФ не отвечают реальному потенциалу.

Более того, если мы говорим о Китае и США, то в этой войне они просто ждут, когда Россия еще больше ослабнет. Да, они это поняли и, соответственно, с ослабшей Россией они не будут говорить на равных. Да, они будут произносить какие-то хорошие слова, но при этом с точки зрения практических шагов на равных этого уже не будет. То есть, не трехполярный мир на худой конец, а уже двухполярный.

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Ну, и говорим о менее масштабных государствах. Приведу пример той же Турции. Закрытие проливов для российских военных кораблей – это тот еще жест. Или приведу пример стран, отказывающих во входе российским кораблям. Это было бы немыслимо раньше.

Да, большая сделка возможна, но не на тех условиях. Ну и плюс – Украина показала, что Россию не стоит бояться, с Россией можно воевать и побеждать. Или, по крайней мере, успешно защищаться.

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