"Байрактар", деньги на который собрали в Литве, уже в Украине, – ОП
Источник:твиттер Андрея Сибиги
Турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат "Байрактар" TB2, на приобретение которого собирали деньги литовцы, прибыл на территорию Украины.
Об этом 8 июля рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Сибига. Соответствующую новость он опубликовал в твиттере.
Еще больше HIMARS: США выделяют Украине новый пакет помощи на 400 миллионов долларов
Не только Украина борется с агрессором: Сибига поблагодарил литовцев
Как отметил заместитель главы Офиса Президента, такие подарки от других государств свидетельствуют о нашем единстве в борьбе против россии.
Литовский "Байрактар" "Ваганас" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства – не только Украина борется с агрессором,
– написал он в твиттере.
Сабига выразил благодарную турецкому предпринимателю и генеральному директору компании Baykar Defence Халуку Байрактару, а также литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу, который еще 25 мая начал собирать средства на "Байрактар" для ВСУ. Инициатор кампании получил согласие на закупку соответствующей техники у Министерства обороны Литвы и Турции.
Уже на второй день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона, а сбор удалось закрыть за три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев. Как следствие – беспилотник достался в подарок. В то же время собранные средства теперь будут направлены на другие нужды Украины.
Предоставленный Украине беспилотник назвали "Ваганас", что на литовском означает "Ястреб".
"Народный Байрактар": как неравнодушные люди присоединяются к помощи ВСУ
- Ранее волонтер Сергей Притула объявил сбор средств на "народный байрактар". Украинцы самостоятельно собрали на 4 беспилотника. Турецкая военная компания заявила, что не будет брать деньги, а подарит их ВСУ.
- Затем Притула рассказал, что теперь его фонд проводит консультации с Министерством обороны относительно того, куда лучше направить собранные средства.
- Поляки решили показать, что способны собрать деньги на оружие для украинцев. Журналист Славомир Сераковский запустил сбор денег на "Байрактар" для ВСУ. Сбор продлится 30 дней, цель – 4,5 миллиона злотых.
К теме – как литовцы провожали "Байрактар": смотрите видео