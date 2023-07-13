Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Григорий Тамар. Как известно, кассетные боеприпасы уже в Украине.

Вашему вниманию Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

"Кассетные боеприпасы помогут на тактическом уровне. Не надо думать, что это может заменить фугасные и другие снаряды. Это оружие применяют при определенных условиях и обстоятельствах", – сказал Тамар.

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В частности, кассетные боеприпасы эффективны в уничтожении живой силы и легкобронированной техники противника, а также в контрбатарейной борьбе на открытой территории.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

Украина придерживается правил ведения войны

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

В то же время, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

Обратите внимание! В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко