Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас возникает проблема, что запасы оружия, которое можно дать здесь и сейчас, начинают иссякать.

Обратите внимание США передали Украине оружие, конфискованное в Иране

"Помню, что прошлым летом были интересные истории о том, откуда у нас взялись иранские снаряды к гаубицам Д-30, но будто больше подобных историй не было", – сказал Киричевски.

Почему США передали Украине контрабандное иранское оружие: смотрите видео

Вдруг вспомнили о конфискованном оружии

Возможно, передача конфискованного вооружения связана с тем, что американские военные наконец-то нашли способ избавиться от избыточного имущества, которое лежит на складах на Ближнем Востоке и на его хранение нужно тратить деньги.

Зачем тратить деньги, если можно просто отправить туда, где нужно? Миллион патронов – это немного, но нам нужно. Надеюсь, что это не весь масштаб помощи, который США могут дать, пока у них не решены вопросы с бюджетом.

– отметил эксперт Defence Express.

В ходе операции было перехвачено несколько миллионов патронов, несколько тысяч автоматов, противотанковых ракет и т.д. Там даже было оружие, которое нам может не светить.

Иран контрабандой в Йемен хуситам возит не только стрелковое оружие или пехотное, но и, например, комплектующие, позволяющие на месте собрать "Шахед", или примитивную копию советской ракеты,

– добавил Киричевски.

Германия говорит, что в приоритете средства ПВО, а ракеты Taurus не трогайте. Что касается ракет ATACMS, президент Джо Байден не дает четкого ответа, мол, США проработали все, что Украина просила. И тут вдруг американцы дают миллион патронов конфискованных у йеменских хуситов.

Передача Украине дальнобойных ракет