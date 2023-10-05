Таку думку 24 Каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, нині виникає проблема, що запаси зброї, яку можна дати тут і зараз, починають вичерпуватися.
Зверніть увагу США передали Україні зброю, конфісковану в Ірану
"Пригадую, що минулого літа були цікаві історії про те, звідки у нас взялися іранські снаряди до гаубиць Д-30, але ніби більше подібних історій не було", – мовив Киричевський.
Чому США передали Україні контрабандну іранську зброю: дивіться відео
Раптом згадали про конфісковану зброю
Можливо, передача конфіскованого озброєння пов'язана з тим, що американські військові нарешті знайшли спосіб як позбавитися від надлишкового майна, яке лежить на складах на Близькому Сході й на його зберігання треба витрачати гроші.
Навіщо витрачати гроші, якщо можна просто відправити туди, де це потрібно. Мільйон патронів – це небагато, але нам потрібно. Сподіваюсь, що це не весь масштаб допомоги, який США можуть дати поки у них не вирішені питання з бюджетом,
– зазначив експерт Defence Express.
Під час операції було перехоплено кілька мільйонів патронів, кілька тисяч автоматів, протитанкових ракет тощо. Там навіть була зброя, яка нам може не світити.
Іран контрабандою в Ємен хуситам возить не тільки стрілецьку зброю чи піхотну, але й, наприклад, комплектуючі, які дозволяють на місці зібрати "Шахед", або ж примітивну копію радянської ракети,
– додав Киричевський.
Німеччина говорить, що в пріоритеті засоби ППО, а ракети Taurus не чіпайте. Щодо ракет ATACMS президент Джо Байден не дає чіткої відповіді, мовляв, США опрацювали все, що Україна просила. І тут раптом американці дають мільйон патронів конфіскованих у єменських хуситів.
Передача Україні далекобійних ракет
- Пентагон готовий переди нашій країні ракети ATACMS. Проте остаточне рішення має ухвалити президент США Джо Байден.
- Водночас західні журналісти повідомляли, що передати ракети Україні можуть вже цієї осені.
- Щодо передачі німецьких Taurus, то трипартійний коаліційний уряд Німеччини в цілому ухвалив рішення, однак канцлер Олаф Шольц гальмує цей процес.