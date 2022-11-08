Пентагон подтвердил передачу Украине комплексов NASAMS: когда ВСУ начнут их использовать

США передали Украине две системы противовоздушной обороны NASAMS. Украинские военные учились управлять комплексами в Европе.

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга подтвердил, что Украина получила 2 системы ПВО NASAMS. Он рассказал, что США обеспечили обучение украинских военных.

Обратите внимание Украина получила систему ПВО Aspide: на что способна и какие характеристики имеет

ВСУ уже применяют NASAMS

В рамках процесса по передаче вооружения мы также обеспечили обучение украинцев по управлению и поддержанию в рабочем состоянии этого вооружения. Они недавно завершили обучение, оно состоялось в Европе,

– сказал Райдер.

Спикер Пентагона добавил, что две системы NASAMS "уже в Украине и находятся в рабочем состоянии".

Что известно о передаче NASAMS

В понедельник, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы ПВО Aspide.

ЗРК NASAMS является норвежско-американской разработкой, поэтому Норвегия также приложилась к этой существенной помощи Украине.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Aspide и американские NASAMS в ближайшее время приступят к строю и будут защищать наше небо.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что два комплекса NASAMS, с достаточно высокой вероятностью, смогут защитить город Киев. При этом он отметил, что Украине нужно больше таких комплексов.

Вас это может заинтересовать – как работают системы NASAMS: смотрите видео