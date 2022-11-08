Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу підтвердив, що Україна отримала 2 системи ППО NASAMS. Він розповів, що США забезпечили навчання українських військових.

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ЗСУ вже застосовують NASAMS

У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі,

– сказав Райдер.

Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".

Що відомо про передачу NASAMS

У понеділок, 7 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи ППО Aspide.

ЗРК NASAMS є норвезько-американською розробкою, то ж Норвегія також доклалася до цієї суттєвої допомоги Україні.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що два комплекси NASAMS, з досить високою ймовірністю, зможуть захистити місто Київ. При цьому він зазначив, що Україні потрібно більше таких комплексів.

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