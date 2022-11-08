Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу підтвердив, що Україна отримала 2 системи ППО NASAMS. Він розповів, що США забезпечили навчання українських військових.
Зверніть увагу Україна отримала систему ППО Aspide: на що здатна і які характеристики має
ЗСУ вже застосовують NASAMS
У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі,
– сказав Райдер.
Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".
Що відомо про передачу NASAMS
- У понеділок, 7 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи ППО Aspide.
- ЗРК NASAMS є норвезько-американською розробкою, то ж Норвегія також доклалася до цієї суттєвої допомоги Україні.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що два комплекси NASAMS, з досить високою ймовірністю, зможуть захистити місто Київ. При цьому він зазначив, що Україні потрібно більше таких комплексів.
Вас це може зацікавити – як працюють системи NASAMS: дивіться відео