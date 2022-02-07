Украина получила от партнеров более 1 000 тонн оружия и оборудования, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал о масштабах помощи от партнеров Украине за последнее время. В Киев поступило более 1000 тонн оружия и оборудования.

О помощи Украине от международных партнеров в последнее время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, как сообщает 24 канал, рассказал во время брифинга 7 февраля.

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Размер помощи Украине от партнеров

Министр подчеркнул, что Украина получает усиленную политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности от международных партнеров.

Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 миллиарда долларов доставленного оружия и оборудования. Общий вес помощи – более 1 000 тонн,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Ведь они усиливают позицию Украины за столом переговоров. Глава МИД Украины подчеркнул, что ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны России против Украины.

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