Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16, – Bloomberg

Первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину. Журналисты отметили, что Киев получил небольшое количество самолетов.

Официально украинская власть эту информацию по состоянию на 31 июля не комментировала. Журналисты сообщили новость, ссылаясь на анонимные источники.

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Что известно о первых F-16 в Украине

Конечным сроком для передачи военных самолетов американского производства был конец этого месяца (июля – 24 Канал), и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, количество единиц небольшое,

– заявило издание.

Источник СМИ также пояснил, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались с западными союзниками в течение последних месяцев, сразу же применять боевые самолеты, или этот процесс займет больше времени.

Журналисты отметили, что более быстрому отправлению F-16 и тренировкам на самолетах препятствовали:

вопрос о запчастях,

языковой барьер между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.

Кроме того, чиновники, которые планируют поставки истребителей, обеспокоены из-за того, что Украина имеет недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, – уязвимы для российских ударов.

Иностранные журналисты пытались взять комментарий по F-16 у пресс-секретаря Минобороны Украины Дианы Давитян, однако она отказалась комментировать информацию.

Издание отмечает, что сейчас количество самолетов небольшое, однако это поможет ВСУ со временем нарастить потенциал, чтобы подорвать воздушное превосходство России.

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Кстати, Владимир Зеленский отмечал, что Украине надо 128 единиц F-16, чтобы быть конкурентоспособной против России в небе.