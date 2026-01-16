Был дефицит: Зеленский заявил, что Украина с утра получила "серьезный" пакет ракет к ПВО
- Президент Зеленский сообщил о поступлении "серьезного пакета" ракет для ПВО в Украину.
- Ракеты необходимы для различных систем ПВО, в частности американских Patriot и европейских систем.
Президент Владимир Зеленский заявил о поступлении в Украину "серьезного пакета" ракет для ПВО. До этого в стране наблюдался дефицит зенитных ракет различных типов.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павелом, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Шахеды" попали на 9 локациях: как ПВО отразила российскую атаку
Какую помощь передали Украине?
Общаясь с журналистами, президент заявил 16 января, что утром удалось получить "серьезный" пакет ракет к ПВО. До сих пор несколько систем ПВО в Украине были без необходимых ракет.
На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Ну как вы считаете, зачем нужен энергетический "Рамштайн"? Если я в каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки,
– заявил он.
Справочно. МИД Украины вместе с Минэнерго созывает "Энергетический Рамштайн". Во время встречи Андрей Сибига ожидает получить конкретную поддержку от партнеров для улучшения ситуации в украинской энергетике.
По словам Владимира Зеленского, в течение полномасштабной войны Украине передали много различных систем, однако для их использования нужны регулярные поставки ракет.
Поэтому речь идет не только о недостатке ракет к американским системам Patriot, но и о европейских системах ПВО, которые передали союзники, и которые должны защищать украинскую энергетику от атак.
Украина нуждается в усилении ПВО
Ранее президент провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте и рассказал о серьезных вызовах, которые наносят российские атаки украинцам во время морозной зимы.
Он отметил необходимость укрепить возможности ПВО для защиты, в частности, путем закупок вооружения через программу PURL. Украина надеется на поддержку союзников.
До этого Зеленский подтвердил, что подробно обсуждал потребности Украины в вооружении во время встреч во Франции и Мар-а-Лаго. Усиление ПВО остается приоритетом.