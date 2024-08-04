Украина получила первые 10 из 79 F-16 в последний день июля, –The Economist

Наше государство получило первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных. По данным западной прессы, они прибыли в Украину 31 июля.

До конца года Украина должна получить 20 самолетов. Заметим, что ранее о прибытии первых истребителей уже сообщил ряд западных СМИ.

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Украина получила первые F-16

По данным западной прессы, обнародованных ранее, в конце июля Украина получила 6 истребителей американского производства. Однако, как пишет The Economist, 31 июля в Украину прибыло именно 10 истребителей F-16, из обещанных ранее 79 в рамках авиационной коалиции.

До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещаны так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года,

– заверили в издании.

Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, разочарован тем, сколько времени понадобилось для того, чтобы доставить истребители в Украину. По его словам, одной из причин, которая могла повлиять на ситуацию со снабжением, является нехватка учебных мест для украинских пилотов.

"Несмотря на то, что украинские пилоты закалены в боях, F-16 отличаются и сложнее, чем МиГ-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли", – заметил он. Весомую роль сыграло и длительное создание инфраструктуры для F-16, нуждающихся в надлежащем обслуживании.

Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге отмечает, что самолеты F-16 являются приоритетной целью для россиян. Поэтому они были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями.

К слову, аналитики считают, что Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем ПВО врага, а также для нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух – земля".