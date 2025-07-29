Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и общественный деятель Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, может ли Евросоюз реализовать свои угрозы и сократить помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП. Также накануне голосования за новый закон 30 июля состоится рассмотрение этого документа в профильном комитете с участием представителей Офиса Генпрокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАПК и авторов законопроектов.

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Проголосуют ли депутаты за новый закон об антикоррупционных органах?

Клочок подчеркнул, что пока официальной информации о предупреждениях от Евросоюза нет. Было заявление от представителя ЕС о том, что Украина может недополучить около 1,5 миллиарда евро, если не будут завершены программы по евроинтеграции.

Разговоры об ограничении финансирования по программе Ukraine Facility из-за ситуации с НАБУ и САП, остаются разговорами. Однако понятно, что такая угроза есть,

– отметил он.

Сегодня в западных СМИ появляются публикации со ссылками на определенные источники о том, что, например, Украина может недополучить финансирование по программе Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро до 2027 года. Поэтому предостережения звучат, но одновременно вокруг этого вопроса, по его мнению, очень много политики.

Создается впечатление, как заметил Клочок, что якобы нас предостерегают от варианта, если Верховная Рада не проголосует за этот законопроект.

Также сегодня есть сомнения, удастся ли собрать голоса за этот законопроект. Считаю, что удастся это сделать. Хотя будут те, кто не поддержит его. Например, Блок Юлии Тимошенко. Однако среди депутатов этого блока будут те, кто проголосует, потому что нет единства даже в партии Юлии Тимошенко по НАБУ и САП,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Также и в партии "Слуга народа" будут голосовать за этот законопроект. Многие депутаты уже сделали заявления о том, что они допустили ошибку. Кроме того, многие депутаты не поддерживали лишение независимости НАБУ и САП еще 22 июля.

Если же учесть тот факт, что сейчас проводится активная работа с депутатами относительно того, чтобы вернуть полномочия НАБУ и САП, то считаю, что голосование будет результативным,

– заявил Валерий Клочок.

В то же время с информацией о том, что Евросоюз может прекратить помощь Украине связано, по словам общественного деятеля, очень много политических манипуляций.

Отметим, что принятие Верховной Радой законопроекта о ликвидации независимости НАБУ и САП вызвало критику со стороны Евросоюза. Также, как пишет издание The New York Times, из-за этого Украина может потерять часть помощи со стороны Запада.

В частности ЕС может уменьшить транш помощи Киеву в рамках программы Ukraine Facility с 4,5 до 3 миллиардов евро – из-за задержек с реформами. Это решение не окончательное и его могут не принять, если будут выполнены критерии.