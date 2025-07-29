Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та громадський діяч Валерій Клочок розповів 24 Каналу, чи може Євросоюз реалізувати свої погрози та скоротити допомогу Україні через ситуацію щодо НАБУ та САП. Також напередодні голосування за новий закон 30 липня відбудеться розгляд цього документу у профільному комітеті за участю представників Офісу Генпрокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАЗК та авторів законопроєктів.

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Клочок підкреслив, що наразі офіційної інформації щодо попереджень від Євросоюзу немає. Була заява від речника ЄС про те, що Україна може недоотримати близько 1,5 мільярда євро, якщо не будуть завершені програми щодо євроінтеграції.

Розмови про обмеження фінансування за програмою Ukraine Facility через ситуацію з НАБУ та САП, залишаються розмовами. Проте зрозуміло, що така загроза є,

– зазначив він.

Сьогодні у західних ЗМІ з'являються публікації з посиланнями на певні джерела про те, що, наприклад, Україна може недоотримати фінансування по програмі Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро до 2027 року. Тому застереження лунають, але водночас довкола цього питання, на його думку, дуже багато політики.

Складається враження, як зауважив Клочок, що нібито нас застерігають від варіанту, якщо Верховна Рада не проголосує за цей законопроєкт.

Також сьогодні є сумніви, чи вдасться зібрати голоси за цей законопроєкт. Вважаю, що вдасться це зробити. Хоча будуть ті, хто не підтримає його. Наприклад, Блок Юлії Тимошенко. Проте у серед депутатів цього блоку будуть ті, хто голосуватиме, тому що немає єдності навіть у партії Юлії Тимошенко щодо НАБУ та САП,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також і в партії "Слуга народу" будуть голосувати за цей законопроєкт. Багато депутатів уже зробили заяви про те, що вони припустилися помилки. Крім того, багато депутатів не підтримували позбавлення незалежності НАБУ та САП ще 22 липня.

Якщо ж врахувати той факт, що зараз проводиться активна робота з депутатами щодо того, щоб повернути повноваження НАБУ та САП, то вважаю, що голосування буде результативним,

– заявив Валерій Клочок.

Водночас з інформацією про те, що Євросоюз може припинити допомогу Україні пов'язано, за словами громадського діяча, дуже багато політичних маніпуляцій.

Зазначимо, що прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП викликало критику з боку Євросоюзу. Також, як пише видання The New York Times, через це Україна може втратити частину допомоги з боку Заходу.

Зокрема ЄС може зменшити транш допомоги Києву в межах програми Ukraine Facility з 4,5 до 3 мільярдів євро – через затримки з реформами. Це рішення не остаточне і його можуть не ухвалити, якщо будуть виконані критерії.