Украина продолжает систематически укреплять свой воздушный щит благодаря поддержке западных союзников. Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что средств ПВО и ракет для комплексов Patriot станет больше благодаря финансированию со стороны европейских партнеров.

Поддержка союзников по-прежнему носит системный характер

Военный эксперт обратил внимание на сводку сил ПВО, в которой сообщалось об уничтожении российской ракеты П-800 "Оникс". Это советская противокорабельная сверхзвуковая ракета с низкой точностью, которую оккупанты используют преимущественно как оружие террора.

"Вероятно, сегодня уже применили ракету для систем Patriot, ведь "Оникс" – это сверхзвуковая цель, и другими имеющимися средствами мы ее сбить вряд ли сможем", – сказал Павел Нарожный.

Добавим. В ночь на 24 августа 2026 года украинская противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей во время массированной атаки, основным вектором которой стала Одесская область. Силам обороны удалось обезвредить противокорабельную ракету "Оникс", несколько управляемых авиаракет и более сотни беспилотников различных типов. Однако были и повреждения в 22 местах, а также падение обломков в нескольких регионах.

Нарожный подчеркнул, что поддержка союзников есть и будет постоянной, приведя в пример Великобританию, которая оказывает Украине важную помощь в разработке собственных ракет. Такое сотрудничество вызывает активное раздражение у врага.

Российские боты активно пытаются расколоть украинское общество в соцсетях, поскольку на фронте россияне достичь своих целей не могут. Враг стремится подтолкнуть украинцев к внутренней вражде, однако оборона Украины и помощь партнеров только крепнут.

Стоит отметить, что Великобритания разрешила передачу Украине секретных технологий и данных для производства дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP. Британская и французская оборонные промышленности будут сотрудничать с Киевом, чтобы развернуть линии сборки этого вооружения непосредственно в Украине.

Лондон пошел на такой шаг, чтобы усилить способность Сил обороны уничтожать российские пусковые установки еще до момента запусков по украинским городам.