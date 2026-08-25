Україна продовжує системно зміцнювати свій повітряний щит завдяки підтримці західних союзників. Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що засобів ППО та ракет для комплексів Patriot стане більше завдяки фінансуванню від європейських партнерів.

Підтримка союзників і далі лишається системною

Військовий експерт звернув увагу на зведення сил ППО, у якому повідомлялося про знищення російської ракети П-800 "Онікс". Це радянська протикорабельна надзвукова ракета з низькою точністю, яку окупанти використовують переважно як зброю терору.

"Ймовірно, сьогодні вже застосували ракету для систем Patriot, адже "Онікс" – це надзвукова ціль, і іншими наявними засобами ми її збити навряд чи зможемо", – сказав Павло Нарожний.

Додамо. У ніч на 24 серпня 2026 року українська протиповітряна оборона ліквідувала 114 повітряних цілей під час масованої атаки, основним вектором якої стала Одеська область. Силам оборони вдалося знешкодити протикорабельну ракету "Онікс", кілька керованих авіаракет та понад сотню безпілотників різних типів. Однак були й ураження на 22 локаціях та падіння уламків у кількох регіонах.

Нарожний підкреслив, що підтримка союзників є і буде сталою, навівши приклад Великої Британії, яка надає Україні важливу допомогу для розробки власних ракет. Така співпраця викликає активне роздратування у ворога.

Російські боти активно намагаються розколоти українське суспільство в соцмережах, оскільки на фронті росіяни досягти своїх цілей не можуть. Ворог прагне підштовхнути українців до внутрішньої ворожнечі, проте оборона України та допомога партнерів лише міцнішають.

Варто зазначити, що Велика Британія дозволила передачу Україні секретних технологій та даних для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow і SCALP. Британська та французька оборонні промисловості співпрацюватимуть із Києвом, щоб розгорнути лінії збирання цього озброєння безпосередньо в Україні.

Лондон пішов на такий крок, аби посилити спроможність Сил оборони знищувати російські пускові установки ще до моменту запусків по українських містах.