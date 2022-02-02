Украина получила запрос США на назначение Бринк послом США в Украине

2 февраля 2022 , 15:50
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Украина

Вашингтон планирует назначить Бриджит Бринк на должность посла в Украине. МИД уже получил запрос о ее назначении.

Об этом 2 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в ведомстве уже запустили процедуру согласования кандидатуры Бринк.

Читайте также США еще раз напомнили России, что она не имеет права голоса за членство Украины в НАТО

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине", – отметил глава МИД.

Новость дополняется...

Автор: Ірина Буртик