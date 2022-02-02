Украина получила запрос США на назначение Бринк послом США в Украине
2 февраля 2022 , 15:50Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Вашингтон планирует назначить Бриджит Бринк на должность посла в Украине. МИД уже получил запрос о ее назначении.
Об этом 2 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в ведомстве уже запустили процедуру согласования кандидатуры Бринк.
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"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине", – отметил глава МИД.
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