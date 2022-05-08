Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на выплату зарплаты бюджетникам
Всемирный банк выделит Украине 1,5 миллиарда долларов. Эти средства государство направит на оплату труда бюджетников.
Соответствующую информацию сообщили в Министерстве финансов Украины. Об этом сообщили 7 мая – на 73-й день полномасштабной войны, которую Россия объявила против Украины.
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Всемирный банк выделит деньги Украине на зарплаты бюджетников
Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка для оплаты работы работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине",
– сообщили в министерстве.
Там также объяснили, что деньги будут направлены, чтобы возместить расходы из государственного бюджета, которыми заплатили работникам:
- государственных органов;
- бюджетных учреждений образовательной сферы.
Речь как о национальном, так и региональном уровне.
Кстати, в апреле Всемирный банк предложил правительству Украины начать подготовку нового инвестиционного проекта, касающегося неотложной поддержки предоставления государственных услуг в Украине.
Кратко о финансовой помощи Украине
- 7 мая Джо Байден объявил о предоставлении новой военной помощи Украине. В нее входят боеприпасы, радары и другое важное оборудование.
- Следует упомянуть, что в конце апреля Палата представителей США единогласно проголосовала за ленд-лиз для Украины. Тогда в Офисе Президента ранее отмечали, что это свидетельствует – Штаты уверены в победе Украины над Россией.
- Это означает скорую процедуру предоставления оружия Украине – Киев будет предоставлять США список того, что нужно, а Вашингтон будет поставлять это оружие. Закон о ленд-лизе для Украины президент США должен подписать уже 9 мая.
- 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы изучать все варианты, которые помогут Украине в войне против России. В частности, там готовы обсудить списание долга Украине.
- 5 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция выделит дополнительные 300 миллионов долларов Украине. То есть общая помощь стране составит 2 миллиарда долларов.
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