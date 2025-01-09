Великобритания и союзники передадут Украине 30 000 новых беспилотников

В четверг, 9 января, Великобритания совместно с союзниками по НАТО приняла решение передать Украине 30 тысяч новых беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Британии. Отмечается, что соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы на авиабазе "Рамштайн".

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Украина получит 30 000 дронов

В Министерстве обороны сообщили, что 30 тысяч БпЛА будет отправлено в Украину после того, как международная коалиция дронов, возглавляемая Великобританией и Латвией, заключила контракты на сумму 55,3 миллионов долларов.

Стоит отметить, что финансирование новых беспилотников поступает из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Эти современные беспилотники помогут Украине бороться с российской агрессией, позволяя Вооруженным Силам Украины маневрировать мимо российской противовоздушной обороны для нацеливания на позиции и бронетехнику противника,

– говорится в заявлении ведомства.

В июне 2024 года Великобритания и Латвия от имени коалиции дронов объявили конкурс на поставку Украине FPV-дронов на сумму 352 тысячи евро.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина хочет установить рекорд по количеству и качеству, произведенных и полученных БпЛА от союзников. По словам президента, дроны помогают сдерживать врага на дистанции, а также наносить удары по военным объектам на российской территории.