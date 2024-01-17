Военный эксперт назвал российские цели, по которым можно ударить ракетами SCALP

Франция готовится к передаче Украине 40 ракет SCALP. Такого количества хватит для удара по 10 – 15 враждебным целям. В среднем на один объект тратится 2 – 4 ракеты, но все зависит от размера цели и сложности прохождения.

SCALP – это крылатая ракета, подобная британским Storm Shadow, нанесшим мощный удар по российскому кораблю "Аскольд" в Керчи. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Куда могут ударить ракеты SCALP

По словам военного эксперта, SCALP может достать до Керченского моста и взять его под оперативный контроль. Также 40 ракет могут попасть по 20 российским кораблям, то есть по 2 ракеты на каждый – это выведет из строя практически треть оставшегося в России Черноморского флота.

Россияне больше не оправятся от этого удара на море. Главное найти определенные механизмы пуска ракет такого уровня,

– подчеркнул Свитан.

Так как на советские истребители нереально прикрепить ракеты западного образца. Поэтому в 2023 году на Су-27 украинские военные установили пилон от Tornado, чтобы можно было запускать Storm Shadow и SCALP.

Как могут работать французские авиабомбы GBU

В июле 2023 года Франция пообещала предоставить Украине дальнобойные ракеты, а уже в августе около 50 единиц прибыло в Украину. Ракеты имеют дальность поражения до 250 километров и летают со скоростью 1000 километров в час.

Также Франция планирует передать Силам обороны несколько сотен высокоточных бомб-гибридов, предположительно говорится о GBU – это авиабомбы с управляемыми системами корректировки. Эффективность использования зависит от дальности сброса бомбы, некоторые могут планировать на 70 – 110 километров.

Также все будет зависеть от самолетов, которые будут сбрасывать авиабомбы. Ими можно управлять из самолета, то есть указывая определенные координаты. Но пока их нет в достаточном количестве, авиабомбы могут сбрасывать наши бомбардировщики, например Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, в зависимости от задачи. Надо просто переделать некоторые механизмы подвеса, то есть можно новые пилоны повесить,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Если для ракет Storm Shadow и SCALP было достаточно пилона, то для бомбы JDAM-ER понадобилось усложнять конструкцию. Бомба фиксируется на держателе, возможно, это MAU-50, который предназначен для штурмовиков A-10. Он позволяет использовать бомбы весом до 2000 фунтов (до 907 килограммов) и хватает для 500-фунтовых JDAM-ER.

Однако держатель вставлен в еще одну конструкцию, которую идентифицировать не удалось. На западных машинах эти держатели "вставляют" в сам пилон и полностью скрывается в нем. И поэтому аналитики Defense Express предположили, что для подвешивания бомб JDAM-ER под советские машины Воздушных сил Украины понадобилось разработать такой переходник.

О важности немецких Taurus

По мнению полковника ВСУ в запасе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время недавнего визита мог пообещать Украине новые поставки Storm Shadow, официально не заявляя об этом. Франция и Великобритания обычно работают в тандеме. И теперь не хватает третьего игрока – Германии, которая до сих пор не определилась с предоставлением Украине ракет Taurus.

Они бы нам больше помогли, особенно 500-километровая дальность дала бы возможность Воздушным силам вывести из строя Керченский мост. Даже 20 ракет Taurus хватит, чтобы поставить "крест" на переправе из сухопутной России в наш Крым,

– отметил Роман Свитан.

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