SCALP – це крилата ракета, подібна до британських Storm Shadow, які завдали потужного удару по російському кораблю "Аскольд" у Керчі. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Куди можуть вдарити ракети SCALP

За словами військового експерта, SCALP може дістати до Керченського мосту й взяти його під оперативний контроль. Також 40 ракет можуть поцілити по 20 російських кораблях, себто по 2 ракети на кожний – це виведе з ладу практично третину Чорноморського флоту, який залишився в Росії.

Росіяни більше не оговтаються від цього удару на морі. Головне знайти певні механізми пуску ракет такого рівня,

– наголосив Світан.

Оскільки на радянські винищувачі неможливо прикріпити ракети західного зразка. Тому у 2023 році на Су-27 українські військові встановили пілон від Tornado, аби можна було запускати Storm Shadow та SCALP.

Нагадаємо! У липні 2023 року Франція пообіцяла надати Україні далекобійні ракети, а вже в серпні приблизно 50 одиниць прибуло до України. Ракети мають дальність ураження до 250 кілометрів та літають зі швидкістю 1000 кілометрів на годину.

Як можуть працювати французькі авіабомби GBU

Також Франція планує передати Силам оборони кілька сотень високоточних бомб-гібридів, імовірно, мовиться про GBU – це авіабомби з керованими системами коригування. Ефективність використання залежить від дальності скидання бомби, деякі можуть планувати на 70 – 110 кілометрів.

Також все залежатиме від літаків, які скидатимуть авіабомби. Ними можна керувати з літака, тобто вказуючи певні координати. Але поки їх немає в достатній кількості, авіабомби можуть скидати наші бомбардувальники, як-от Су-24, Су-25, Су-27 та МіГ-29, в залежності від завдання. Треба просто переробити деякі механізми підвісу, тобто можна нові пілони повісити,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Проте, якщо для ракет Storm Shadow та SCALP було достатньо пілону, то для бомби JDAM-ER знадобилось ускладнювати конструкцію. Бомба фіксується на тримачі, можливо це MAU-50, який призначений для штурмовиків A-10. Він дозволяє використовувати бомби вагою до 2000 фунтів (до 907 кг) і його вистачає для 500-фунтових JDAM-ER.

Проте тримач вставлений у ще одну конструкцію, яку ідентифікувати не вдалось. На західних машинах ці тримачі "вставляють" у сам пілон, й він повністю ховається у ньому. І через це аналітики Defense Express припустили, що для підвішування бомб JDAM-ER під радянські машини Повітряних сил України знадобилось розробити такий перехідник.

Про важливість німецьких Taurus

На думку полковника ЗСУ в запасі, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту міг пообіцяти Україні нове постачання Storm Shadow, офіційно не заявляючи про це. Оскільки Франція та Велика Британія зазвичай працюють в тандемі. І тепер не вистачає лише третього гравця – Німеччини, яка досі не визначилась з наданням Україні ракет Taurus.

Вони б нам більше допомогли, особливо 500 кілометрова дальність дала б можливість Повітряним силам вивести з ладу Керченський міст. Навіть 20 ракет Taurus вистачить, щоб поставити "хрест" на переправі з сухопутної Росії в наш Крим,

– зазначив Роман Світан.

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