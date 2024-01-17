SCALP – це крилата ракета, подібна до британських Storm Shadow, які завдали потужного удару по російському кораблю "Аскольд" у Керчі. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Куди можуть вдарити ракети SCALP
За словами військового експерта, SCALP може дістати до Керченського мосту й взяти його під оперативний контроль. Також 40 ракет можуть поцілити по 20 російських кораблях, себто по 2 ракети на кожний – це виведе з ладу практично третину Чорноморського флоту, який залишився в Росії.
Росіяни більше не оговтаються від цього удару на морі. Головне знайти певні механізми пуску ракет такого рівня,
– наголосив Світан.
Оскільки на радянські винищувачі неможливо прикріпити ракети західного зразка. Тому у 2023 році на Су-27 українські військові встановили пілон від Tornado, аби можна було запускати Storm Shadow та SCALP.
Як можуть працювати французькі авіабомби GBU
Також Франція планує передати Силам оборони кілька сотень високоточних бомб-гібридів, імовірно, мовиться про GBU – це авіабомби з керованими системами коригування. Ефективність використання залежить від дальності скидання бомби, деякі можуть планувати на 70 – 110 кілометрів.
Також все залежатиме від літаків, які скидатимуть авіабомби. Ними можна керувати з літака, тобто вказуючи певні координати. Але поки їх немає в достатній кількості, авіабомби можуть скидати наші бомбардувальники, як-от Су-24, Су-25, Су-27 та МіГ-29, в залежності від завдання. Треба просто переробити деякі механізми підвісу, тобто можна нові пілони повісити,
– підкреслив льотчик-інструктор.
Проте, якщо для ракет Storm Shadow та SCALP було достатньо пілону, то для бомби JDAM-ER знадобилось ускладнювати конструкцію. Бомба фіксується на тримачі, можливо це MAU-50, який призначений для штурмовиків A-10. Він дозволяє використовувати бомби вагою до 2000 фунтів (до 907 кг) і його вистачає для 500-фунтових JDAM-ER.
Проте тримач вставлений у ще одну конструкцію, яку ідентифікувати не вдалось. На західних машинах ці тримачі "вставляють" у сам пілон, й він повністю ховається у ньому. І через це аналітики Defense Express припустили, що для підвішування бомб JDAM-ER під радянські машини Повітряних сил України знадобилось розробити такий перехідник.
Про важливість німецьких Taurus
На думку полковника ЗСУ в запасі, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту міг пообіцяти Україні нове постачання Storm Shadow, офіційно не заявляючи про це. Оскільки Франція та Велика Британія зазвичай працюють в тандемі. І тепер не вистачає лише третього гравця – Німеччини, яка досі не визначилась з наданням Україні ракет Taurus.
Вони б нам більше допомогли, особливо 500 кілометрова дальність дала б можливість Повітряним силам вивести з ладу Керченський міст. Навіть 20 ракет Taurus вистачить, щоб поставити "хрест" на переправі з сухопутної Росії в наш Крим,
– зазначив Роман Світан.
Новий етап у допомозі Україні: головне
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня під час зустрічі з Володимиром Зеленським підписали історичну угоду про безпеку. Вона довгострокова – на десять років. Якщо Росія знову вирішить напасти на Україну, Лондон проведе консультації, під час яких розроблять план дій.
- Повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому, щоб також "завершити двосторонню безпекову угоду". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України.
- Президент США Джо Байден 16 січня запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні. Очікується, що рішення щодо надання Україні додаткової оборонної допомоги Сенат може ухвалити вже упродовж декількох наступних тижнів.