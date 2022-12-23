Украина получит полмиллиарда долларов от Британии

Великобритания предоставит Украине 500 миллионов долларов через проект Всемирного банка. Это кредитные деньги, но на льготных условиях.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что заем пойдет на поддержку государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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Кредитные средства Лондон предоставляет на льготных условиях под гарантии.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом.

Процентная ставка – 0,25% годовых.

Деньги пойдут на соцпомощь

Марченко подчеркнул, что Великобритания - один из лидеров в поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря этой поддержке, Украина может обеспечивать финансирование приоритетных расходов. Затем министр поблагодарил за помощь.

Надеемся на плодотворное сотрудничество и в следующем году, которое поможет нам добиться скорейшей победы,

– рассказал Марченко.

Деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми. Часть уйдет на зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.