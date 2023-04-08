Украина получит универсальный дрон ALTIUS-600: США показали боевые возможности беспилотника

В феврале 2023 года США впервые анонсировали передачу Украине беспилотников ALTIUS-600. Эти дроны могут выполнять как разведывательные, так и боевые задания.

Это многоцелевой беспилотник, который может выполнять ряд миссий – от борьбы с БПЛА до непосредственно разведки и т.д., а также может использоваться как ударный дрон.

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Беспилотник эффектно поразил цель в виде контейнера

Компания Anduril Industries, которая сейчас занимается серией ALTIUS, опубликовала видео, в котором показано применение ударной версии дрона ALTIUS-600M, которая имеет боевую часть и предназначена для поражения различных целей.

Применение ударной версии дрона ALTIUS-600M: видео

На кадрах зафиксировано, как беспилотник после пуска совершает горизонтальный полет в нужный район, где начинает поиск наземной цели.

После обнаружения нужной цели дрон начинает понижение и приближение к ней. Затем происходит прямое поражение, сопровождающееся мощным взрывом боевой части, расположенной в носовой части ALTIUS-600M.

Беспилотник поразил цель в виде контейнера. Какуя именно боеголовку имеет дрон не разглашается, но в базовых версиях вес этого БПЛА колеблется от 9 до более 12 килограммов, а полезная нагрузка – от 1,3 до 3,1 килограмма.

На видео также не отмечается и то, с какой именно платформы был запущен дрон-камикадзе.

Помимо "взрывной" части, в видео также демонстрируются, как эти БПЛА могут работать в небе в составе одного роя, причем в таком рое могут быть беспилотники в разной конфигурации, что придает вариативности круг задач, которые они могут выполнять на поле боя.

Что известно о характеристиках ALTIUS-600

БПЛА ALTIUS-600 имеет метр длиной, размах его крыльев – 2,54 метра. Вес дрона – 12,25 килограмма вместе с полезной нагрузкой, что может составлять до 3 килограммов.

Дрон прежде всего предназначен для воздушного наблюдения и разведки. Его можно запускать с летательных аппаратов, наземных транспортных средств и морских платформ, используя общую пусковую трубу или интегрированную пневматическую систему запуска или другие системы.

Крылья БПЛА быстро разворачиваются после выбрасывания из пусковой трубы. В носовой части ALTIUS-600 может размещаться разнообразное оборудование для сбора разведывательной информации или средства РЭБ.

Беспилотник может быть оснащен боевой частью, превращающей этот БПЛА в дрон-камикадзе.

Управление полётом ALTIUS-600 можно вручную с помощью системы дистанционного управления наземной станции управления. Он также может совершать полет по запрограммированному маршруту.

Дрон может до 4 часов находиться в воздухе, заявлена дальность его полета – 440 км.