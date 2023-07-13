Истерят о ядерной угрозе от F-16: саммит НАТО изрядно пощекотал нервы Кремлю
Во время саммита НАТО российские пропагандисты бесились не на шутку. Они придумали, что предоставление Украине истребителей F-16 – это ядерная угроза для России со стороны Запада, потому что самолеты могут нести ракеты с ядерными боеголовками. На самом деле такие заявления направлены только внутрь страны-агрессорки.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, среди оружия, которое уже имеет или получит Украина, не только самолеты F-16 могут размещать ядерные боеголовки.
Читайте также В Кремле истерика из-за F-16 для Украины: жалуются о якобы "угрозе в ядерной сфере" России
Много "красных линий"
Денис Попович отметил, что так называемых "красных линий", которые для Украины "определяли" россияне, было много. Они угрожали Украине, чтобы мы не били по Крымскому мосту, что произошло в октябре 2022 года.
Было много "красных линий". То есть эта история из F-16, эти комментарии – это для внутреннего пользователя. Тем более что носителем ядерного оружия может быть даже многокалиберный артиллерийский боеприпас. Все, что выше 203 миллиметров, может быть использовано как носитель тактического ядерного оружия,
– объяснил он.
Как подчеркнул военный эксперт, даже комплекс "Точка-У" может являться носителем ядерного оружия. Есть ракеты к комплексу, которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой.
Попович об истерике пропагандистов относительно F-16: смотрите видео
В Кремле истерика из-за F-16 для Украины
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассыпался угрозами, потому что якобы F-16 теоретически могут нести ядерное оружие. Он заявил, что факт появления истребителей для ВСУ будет рассматриваться Кремлем как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
- Лавров заверил, что Россия проинформировала ядерные державы: США, Британию и Францию. Мол, Кремль "не сможет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие". Он также добавил, что заверения "здесь не помогут".
- Он также возмущался тем фактом, что Запад усиливает военную помощь нашему государству. Более того, угрожал, что "возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет".