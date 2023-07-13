Истерят о ядерной угрозе от F-16: саммит НАТО изрядно пощекотал нервы Кремлю

Во время саммита НАТО российские пропагандисты бесились не на шутку. Они придумали, что предоставление Украине истребителей F-16 – это ядерная угроза для России со стороны Запада, потому что самолеты могут нести ракеты с ядерными боеголовками. На самом деле такие заявления направлены только внутрь страны-агрессорки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, среди оружия, которое уже имеет или получит Украина, не только самолеты F-16 могут размещать ядерные боеголовки.

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Много "красных линий"

Денис Попович отметил, что так называемых "красных линий", которые для Украины "определяли" россияне, было много. Они угрожали Украине, чтобы мы не били по Крымскому мосту, что произошло в октябре 2022 года.

Было много "красных линий". То есть эта история из F-16, эти комментарии – это для внутреннего пользователя. Тем более что носителем ядерного оружия может быть даже многокалиберный артиллерийский боеприпас. Все, что выше 203 миллиметров, может быть использовано как носитель тактического ядерного оружия,

– объяснил он.

Как подчеркнул военный эксперт, даже комплекс "Точка-У" может являться носителем ядерного оружия. Есть ракеты к комплексу, которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой.

Попович об истерике пропагандистов относительно F-16: смотрите видео

В Кремле истерика из-за F-16 для Украины