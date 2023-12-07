Страх всех "Шахедов": США отправят Украине комплексы Vampire для борьбы с дронами
Источник:Командование ВМС США
В декабре США завершат поставки комплексов Vampire, которые помогут ВСУ в борьбе против российских дронов. Соответствующее вооружение поступит в рамках пакета помощи Пентагона.
Украина уже получила несколько таких установок. До конца года она получит остальные комплексы от США – помощь продолжает поступать.
Смотрите также Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой
Смерть дронам России
К концу текущего года США завершат поставки 14 заказанных систем Vampire, которые помогут эффективно противостоять российским дронам. Украина уже получила 4 таких системы только за шесть месяцев. Для этого использовали инновационную стратегию заключения контрактов.
Первые отчеты свидетельствуют о том, что система вооружения оказывает немедленное влияние на текущие усилия Украины во время войны,
– отметил руководитель программы по созданию комплекса Алекс Дутко.
В Военно-морских силах США также добавили, что вместе с Vampire в течение месяца должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.
Помощь от США: последние новости
- Сенат США вечером 6 декабря выносил на голосование вопрос о помощи Украине, но законопроект заблокировали. Однако в ближайшее время его снова могут выдвинуть на голосование. Причиной такого решения является не противодействие Украине, а внутренние споры.
- Президент США Джо Байден заявил, что это "политический шантаж", и подчеркнул, что последствия таких политических игр могут быть "слишком значительными". Также на решение отреагировали и в Украине – Алексей Данилов заявил, что Украина сосредоточится, сделает выводы и будет дальше уничтожать российских оккупантов.
- Кильский институт мировой экономики выпустил исследование, в котором утверждается, что военная помощь Украине упала почти на 90% по сравнению с прошлым годом. США остаются самым большим донором военной помощи с общим объемом 44 миллиарда евро.