Украина получит любое оружие от США, – военный эксперт о возможном наступлении России

Соединенные Штаты Америки дадут Украине любое оружие, если Россия пойдет с полномасштабным наступлением. Такая помощь обеспечит Украине победу.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, речь идет и о противовоздушной обороне, и о тяжелом вооружении.

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"Если будет реальная угроза возобновления вооруженного конфликта и вторжения России в Украину – мы получим любое оружие, которое обеспечит нам победу над Россией", – сказал Жданов.

Начиная от систем большой дальности, заканчивая даже, возможно, тяжелым вооружением,

– заверил военный эксперт.

Украина уже имеет преимущества

По словам Жданова, по состоянию на сегодня Украина уже имеет преимущество, доминирование над Россией.

У нас есть высокоточное оружие. Оно роботизированное и применяется дистанционно под руководством оператора, а не военнослужащего с оружием в руках. Я имею в виду и беспилотные летательные аппараты, и береговой ракетный комплекс "Нептун", и радиолокационные комплексы, которые разрабатываются и, надеюсь, будут закуплены для ВСУ Украины. Олег Жданов Военный эксперт

США усиливает и другие страны

Как отметил эксперт, сейчас американские войска перебрасывают в Польшу, они заселяются на новейшую военную базу. Таким образом США усиливает страны.

"Также, думаю, будет форсированное или ускоренное развертывание системы противоракетной обороны, которая опирается на Румынию, Польшу и страны Балтии. Она делает такую дугу наблюдения и раннего определения узких баллистических ракет из России", – добавил Жданов.

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