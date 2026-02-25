Усиление ПВО, арсенала, энергетики: детали с пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии

С визитом в Киеве находится премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским он дал совместную пресс-конференцию. В частности говорили о программе PURL, с помощью которой европейские партнеры закупают для Украины оружие.

Об этом рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко, которая побывала на пресс-конференции в Киеве, подчеркнув, что сегодня именно Норвегия является лидером среди участников этой программы, которая согласилась помогать нашей армии.

Чем Норвегия хочет помочь Украине?

Сейчас Украина и Норвегия работают над стратегическим партнерством. Сегодня лидеры стран говорили о возможности вместе производить оружие, о необходимости усиления украинской ПВО.

Среди затронутых во время пресс-конференции тем – состояние энергетической системы Украины, которая страдает от российских ударов. В этой сфере готовятся новые соглашения между странами. В дальнейшем министры государств будут встречаться, чтобы обсудить это подробнее. Норвегия – одна из стран, которая помогает Украине закупать газ.

Общий месседж, который прозвучал от премьер-министра Норвегии, такой, что помощь от его страны будет предусмотрена и в дальнейшем. Говорится не только о поддержке в текущем 2026 году, но и готовятся долгосрочные пакеты. Норвегия заложила на этот год 8 миллиардов долларов, что составляет почти 20% от общей поддержки Украины на 2026 год. Из них более 6 миллиардов будут направлены на усиление войска.

Взаимоотношения переросли в нечто новое и важное. Мы сегодня являемся теми, кто поддерживает, предоставляет Украине то, что их наиболее нужно – это ПВО. Мы делаем все, чтобы ее усилить, а также способности дронового производства, дальнобойной артиллерии, помочь в морском измерении,

– озвучил Йонас Гар Стере.

Заметьте! Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский отметил, что, что Норвегия – среди самых последовательных стран Европы в оказании помощи Украине. Она выразила готовность выделить 6,4 миллиарда евро в период 2023 – 2027 годов, передавать истребители F-16, ЗРК Patriot, ракеты IRIST. Она направила средства на приобретение систем ПВО, производство БпЛА.

Вброс России о передаче Киеву ядерки: реакция Зеленского и Стере

Во время общения со СМИ украинский лидер прокомментировал заявления Кремля о якобы намерений Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Зеленский озвучил, что когда Россия не может достичь успехов на фронте, то прибегает к такой риторике. Он добавил, что ожидает пока реакции на это со стороны США, а такие высказывания Москвы называет "опасной игрой".

"В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Все знаю обстоятельства, когда оно у нее было и когда его у нее не стало, благодаря чему и кому так произошло. Это подготовка к трехсторонним встречам, это и политическое давление. Россия опасно играет словами о ядерном оружии. Очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие ядерные державы, прежде всего США могли бы дать ей соответствующий месседж", – озвучил Зеленский.

На заявления Кремля отреагировал и норвежский премьер Йонас Гар Стере. Он отметил, что такие слова со стороны России неприемлемы для любой европейской страны.

Энергетика, переговоры, производство оружия, ПВО: какие заявления звучали?

Норвегия выразила готовность сотрудничать с Украиной в части восстановления, усиления ее энергетики, которая стала ключевой целью России для нанесения ударов. Норвежский премьер-министр заверил, что его государство может финансировать закупки для Украины газа, чтобы предоставить ей элемент стабильности.

Журналисты расспросили у президента Украины о производстве отечественных ракет "Фламинго". На днях этим оружием удалось поразили несколько вражеских объектов в России, в частности по Воткинскому заводу в Удмуртии, который является предприятием вражеского ВПК. Зеленский заявил, что эти ракеты способны лететь на почти 1,5 тысячи километров. Их производство продолжается, насколько это позволяют финансы. Точное количество единиц этого вида оружия, который изготавливается, он не назвал.

Были попадания этими ракетами на расстояние 1,4 тысячи километров. Это действительно успех для нашей индустрии. "Охотятся" за производством "Фламинго", нам пришлось ждать реновации линии производства из-за атак россиян,

– озвучил Зеленский.

Украинский лидер говорил во время пресс-конференции и о наличии ракет к системам Patriot. Он сообщил, что часть из обещанного партнеры уже передали в Украину. Он подчеркнул, что сейчас есть 230 приоритетных объектов, которые нужно защитить от российских обстрелов.

Журналисты затронули тему переговоров. Зеленский рассказал, что 26 февраля украинская и американская делегации проведут очередной раунд. Стороны планируют сосредоточиться в частности на обсуждении экономического сотрудничества, гарантиях безопасности для нашего государства.

Президент Украины заявил, что Соединенные Штаты хотят скорейшего подписания мирного соглашения, но сейчас на повестке дня переговоров главный вопрос, который требует обсуждения – территориальный. Он отметил, что не ожидает, что в ближайшие дни по нему будет достигнут прогресс. Однако добавил, что в начале марта запланирована трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, США, России.

