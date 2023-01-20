Украина начала получать высокотехнологичное оружие для контактного боя, – полковник ВСУ
Украине во время последнего "Рамштайна", который состоялся 20 января, пообещали предоставить необходимое наступательное вооружение. Его передадут в достаточном для наступления количестве.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, Украина получит позиции вооружения, которых давно ждали.
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Оружие для наступления
"Есть определенные позиции, о которых мы давно говорили и просили, и вот, наконец, есть подтверждение по тем же танкам Challenger 2, САУ Archer", – детализировал Свитан.
Полковник в запасе считает, что Archer – это очень хорошие САУ. Если они покажут хорошее боевое применение в руках ВСУ, размеры поставки увеличат. САУ Archer может использоваться в наступательных действиях.
Они будут поддерживать бронированную триаду "танк, БМП, боевой вертолет (или штурмовик)". Archer достаточно мобильны, в движении могут прицеливаться и стрелять,
– объяснил Свитан.
Оружие для наступления: смотреть видео
Новая страница
Военный эксперт уверен, что, начиная с последнего "Рамштайна", открывается даже не чистая, а новая страница в том вооружении, которое нам будут поставлять.
"Не только, допустим, в ракетном или авиационном вооружении, но и на поле боя, где происходит непосредственный контакт. Мы получим высокотехнологичное оружие для контактного боя. Раньше такого не было", – подытожил Роман Свитан.
Встреча в формате "Рамштайн": важные новости
- Очередная встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января. Перед участниками выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что это решающее десятилетие для всего мира.
- Глава Пентагона констатировал на брифинге, что украинская армия не получит от партнеров боевые танки M1 Abrams и Leopard потому, что пока имеют возможности, которые могут обеспечить успех на поле боя.
- Ллойд Остин отметил, что партнеры на встрече говорили о тех возможностях, которые есть у Украины для контрнаступления. Глава Пентагона подчеркнул, что времени до весны осталось не так много, поэтому нужно аккумулировать все способности для удачной кампании.
- Министр обороны Польши в Министерстве обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, до конца сентября украинских танкистов будут обучать использование танков Leopard и пообещал предоставить 14 таких танков.