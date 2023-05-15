Подарок для Путина: в Чехии собрали 2,3 миллиона долларов на РСЗО RM-70 для Украины

Чехи совместными усилиями смогли собрать деньги на РСЗО RM-70 для Украины и 365 ракет к ней. Это стало возможным благодаря инициативе "Подарок для Путина".

Всего в рамках этой инициативы собрали 2,3 миллиона долларов. За 2,5 месяца к сбору средств присоединились 19 165 частных лиц и компаний.

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Ожидается, что ракетную установку развернут в Украине через несколько недель.

Есть замечательные новости. Нам удалось собрать 2 миллиона 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней,

– говорится в сообщении.

Система залпового огня, о которой идет речь, прошла капитальный ремонт на заводе STV Group в Поличке. Она названа в честь легендарного первого князя чехов Пржемысла Орача и за один залп "вспахивает" площадь около трех гектаров.

РСЗО приняли на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, однако она остается эффективной. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм, но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

Инициатива выбрала ракетную установку от компании STV Group исходя из запроса украинской армии. Условием было то, чтобы ее можно было быстро получить и чтобы она была изготовлена в Чехии.

Чехия поддерживает и верит в победу Украины

Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел говорит, что запланированное Украиной контрнаступление имеет хорошие шансы на успех. Он также подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке для вступления в НАТО и Европейский Союз. Вступление в обе организации будет длительным процессом, хотя переговоры о членстве в ЕС могут начаться уже в этом году.

Он добавил, что Украина, в конце концов, получит западные истребители, о которых она так долго просила. Однако их невозможно доставить вовремя до будущего контрнаступления.