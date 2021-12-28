Украина получит от США десятки миллионов долларов на усиление границы

США и Госпогранслужба Украины договорились о совместных проектах. На реализацию плана США выделят Украине 24,5 миллионов долларов.

Несколько недель назад посольство США и Госпогранслужба подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов.

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Проект направлен на безопасность границ

Проект зарегистрировали в соответствии с утвержденными решением правительства Украины требованиями.

Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины,

– заметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По словам главы Госпогранслужбы, со стратегическими партнерами Украина согласовала такие потребности как индивидуальную защиту пограничников и обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи, а также:

современные средства видеофиксации;

беспилотные комплексы

Соответствующий проект начнется в январе и будет реализован в течение 2022 года. Инициатива будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. Реципиентами выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

США помогут в развитии инфраструктуры границы

Кроме того, в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США зарегистрирован еще один проект, по которому Соединенные Штаты помогут Украине в развитии инфраструктуры границы.

В частности, речь идет о помощи в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в устройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласовали в размере 4,5 миллионов долларов.

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Ситуация на границе с Россией и Беларусью: коротко

Отношения между Западом и Россией обострились. В частности, Кремль требует от НАТО не распространять свою деятельность на Украину. В ответном противостоянии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял сторону Владимира Путина.

Об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину в западных СМИ заговоры еще с октября 2021 года. Кремль якобы может прибегнуть к агрессии уже в начале 2022 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у украинской границы Россия сосредоточила 104 тысяч военных.

В то же время, в НАТО подчеркнули, что в случае вторжения России принцип коллективной обороны Альянса на Украину распространяться не будет.

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