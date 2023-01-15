Украина получит от США ракеты Zuni: как ВСУ смогут применить их против оккупантов

США пообещали Украине предоставить партию неуправляемых ракет Zuni. Украинские военные могут использовать их двумя способами.

Украинские военные смогут вести огонь ракетами Zuni с воздуха по наземным целям или воздух по целям, также находящимся в воздухе. Сообщается, что ракеты должны быть эффективны в борьбе с дронами.

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Украина сможет использовать ракеты Zuni на самолетах типа Су и МиГ

США объявили, что передадут Украине 4 тысяч авиационных ракет Zuni, которые могут быть установлены на украинские самолеты.

В США ожидают, что американские и украинские инженеры разработают определенную методику установки контейнеров Zuni на украинские самолеты типа МиГ и Су и вертолеты Mi-8 и Mi-24.

Сообщается, что благодаря радиолокационным взрывателям Zuni украинские пилоты смогут безопаснее поражать российские беспилотники с большего расстояния, а не сближаться с ними и подвергать себя опасности.

Что известно о военной помощи США

США 6 января официально выделили новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов. В рамках нового пакета помощи США предоставят Украине :

50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;

100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;

70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);

36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО RIM-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

около 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

В Минобороны США заявили, что рассчитывают на то, что ВСУ совсем скоро получат боевые машины пехоты Bradley. По их данным, это вопрос недель.

Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эту модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США разработали на основе опыта, полученного во время войны в Ираке 1991 года.