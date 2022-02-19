Украина получит от Всемирного банка 350 миллионов долларов, – Зеленский
19 февраля 2022 , 16:29Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твитере
Президент Владимир Зеленский заявил о получении новой помощи для Украины от Всемирного банка. Об этом он говорил с главой финорганизации Дэвидом Малпассом.
В частности, говорилось об увеличении роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора нашего государства. При этом Малпасс отметил успехи Украины.
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Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за 350 миллионов долларов финансовой поддержки,
– сказал Зеленский.
Помощь от партнеров
- Евросоюз выделит Украине макроэкономическую помощь размером 1,2 миллиарда евро. Первый ее транш Киев получит в конце марта – начале апреля.
- Украина также получит 300 миллионов долларов от Всемирного банка. Их направят на термомодернизацию городов и уличное освещение.
- Миссия Международного валютного фонда уже в ближайшее время начнет работу в нашем государстве. Программа предусматривает выделение Украине 2,2 миллиарда долларов кредита.