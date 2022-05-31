Украина получит ракеты от США, но не такие, которые могут попасть вглубь России

Украина получит от США высокоточные ракеты MLRS Американский дипломат Майкл Макфол рассказал детали по поставкам оружия.

Согласно информации, которую он опубликовал на своей странице в твиттере, Украина все же получит оружие на большие расстояния.

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При этом Майкл Макфол отметил, что это не те ракеты, которые могли стрелять вглубь России.

Уточняющие комментарии от администрации президента Джо Байдена обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет с большей дальностью, чем у украинцев сейчас, но не такие ракеты, которые смогут нанести удар вглубь России,

– написал Майкл Макфол.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщал, что Украине не будут поставлять ракетные системы, способные нанести удары по России. Такую информацию он предоставил на фоне слухов в СМИ, что США предоставит Украине для борьбы со страной-оккупанткой Россией реактивные системы большой дальности MLRS.

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Все оружие, которое мы получаем сейчас, – это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или президента США. Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова

В Пентагоне рассказали, что время играет очень важную роль, поэтому иногда процесс транспортировки длится всего 48 часов. Об этом рассказал спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, каждый пакет пособия отличается. Все зависит от того, что просит Украина и что США могут предоставить.

Украина продолжает получать оружие от международных партнёров. И это, конечно, безумно не нравится России. Поэтому Сергей Лавров решил еще раз попытаться запугать Запад , угрожая эскалацией.

Вооруженные силы Украины должны до конца лета вытеснить российских захватчиков на позиции, занимавшие 23 февраля. Переломный момент должен наступить, когда в России закончатся ракеты и артиллерия. Соответствующий прогноз озвучил американский генерал-лейтенант в отставке экскомандующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес.

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