Ежедневно президент проводит около 10 переговоров, – Подоляк о предоставлении Украине танков

Украина рассчитывает получить западные танки для проведения контрнаступления против российских войск. И президент Владимир Зеленский каждый день проводит несколько переговоров по их поставке.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, танки Leopard – самые оптимальные для ведения нынешнего этапа войны, потому что позволяют очень быстро сформировать логистическую ремонтную базу.

Кстати говоря Даже рота танков Leopard – это грозная сила на поле боя, – военный аналитик

Украина получит танки

Подоляк подчеркнул, что танки сейчас – ключевой инструмент конкретного этапа войны. Поэтому Украина получит все необходимые танки от разных стран. И когда они начнут поступать в Украину, тогда можно будет конкретно говорить, что те или иные танки прибыли к нам.

То есть не предварительно, а по факту. Это очень важно,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его мнению, об этом будут говорить и непосредственно правительства стран, и Зеленский как человек, который больше всего приложился к тому, чтобы мы эти танки получали.

Потому что ежедневно десяток различных переговорных процессов у президента Украины по конкретным военным возможностям Украины, в том числе танкам,

– сказал Подоляк.

Он напомнил заявление Йенса Столтенберга о том, что Германия даст согласие на передачу нам танков Leopard и также поставит определенное количество танков. То есть говорится не о десятках, а о сотнях танков.

Подоляк о поставках Украине танков Leopard: смотрите видео

В чем еще нуждается Украина

Подоляк отметил, что Leopard – ключевые танки континентальной Европы и наиболее оптимальные для ведения нынешнего этапа войны, так как позволяют очень быстро сформировать логистическую ремонтную базу.

Это очень важно, потому что логистика – это ключевой элемент любой войны,

– заявил советник главы ОП.

Ведь, подчеркнул он, каждый этап войны имеет определенные инструменты. Украина на каждом этапе получает те, которые ей нужны. Потому что все понимают важность передачи Украине того или иного инструмента в конкретный момент.

Он добавил, что следующие фантастические мечты Украины – определенная авиация и дальнобойные ракеты. Авиация необходима, чтобы уничтожать ряды противника, а ракеты позволят ликвидировать мобилизованный резерв и ресурс, который Россия подтянула на оккупированные территории.

Что известно о танках Leopard для Украины