Первые шаги к F-16 и много оружия: мощные результаты европейского турне Зеленского

Президент Владимир Зеленский через несколько дней посетил главных партнеров Украины, которые помогают сдерживать российскую агрессию. Глава государства побывал в Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Европейское турне Владимира Зеленского состоялось перед ожидаемым контрнаступлением Сил обороны Украины. Журналист 24 Канала Алексей Печий подвел итоги зарубежных визитов президента Украины.

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Зеленский встретился с Сунаком: что обещает Лондон

После визита в Италию и Германию Зеленский отправился во Францию и Британию. Утром 15 мая стало известно, что президент Украины уже прибыл в Лондон, где встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Британский премьер опубликовал фото объятий с Зеленским, написав "С возвращением". В своем выступлении Сунак сравнил Зеленского с Уинстоном Черчиллем, а борьбу Украины против России с борьбой Британии во время Второй мировой войны. Политики провели встречу в загородном доме премьера Чеккерси.

Однако нас, конечно, интересует именно прагматичная сторона этого визита. Риши Сунак объявил о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

И здесь важно отметить, что новый пакет помощи от Британии объявлен всего через несколько дней после того, как Лондон передал крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров.

И вот сегодня в этот список добавляются еще и ударные беспилотники большой дальности с радиусом действия более 200 километров. Кроме того, два лидера обсудили, какая дополнительная поддержка потребуется Украине в ближайшие месяцы в контексте подготовки ВСУ к периоду интенсивных военных действий.



Зеленский и Сунак / Фото ОП

В своем выступлении Риши Сунак заявил, что его сегодняшняя встреча с Зеленским приходится на "решающий момент в сопротивлении Украины", и союзники страны "не должны Украину подвести".

Следует отдать должное Риши Сунаку, ведь он не бросает слова на ветер. Стоит напомнить, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая передаст Украине дальнобойные ракеты и так оно и произошло. Так что можно верить, что и сегодня Сунак говорил искренне.

Кроме того, сегодня Сунак заявил, что Британия уже этим летом приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах F-16. По его словам, будет задействована программа британских пилотов, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать разные типы самолетов.

В то же время, Сунак обещает параллельно работать с партнерами для предоставления истребителей F-16 для Украины. Хотя здесь стоит добавить, что сама Британия не сможет передать F-16, ведь банально не использует их.

Стоит напомнить, что накануне, во время визита в Германию, Зеленский как раз и говорил, что цель его визитов в европейские столицы – сформировать коалицию истребителей по примеру танковой коалиции. И вот сегодня президент Украины намекнул, что все же, несмотря на публичную риторику, стоит ожидать определенных решений по истребителям в ближайшее время. Мол, именно Британия может сыграть немаловажную роль в этом вопросе.

Президент в Париже: чем удивил Макрон

Накануне президент Зеленский посетил еще и Францию. И вот первое, что сделал Эммануэль Макрон перед встречей с Зеленским, это удивил многих своим заявлением о геополитическом поражении России.

Тот самый Макрон, который в апреле посещал Пекин, сегодня говорит, что Россия превратилась в вассала Китая.

Макрон откровенно поддержал идею того, что Украина должна получить такие же гарантии безопасности, какие есть у любой страны Европы. А единственная гарантия – это вступление в НАТО. Это также было вопросом визитов Зеленского в Европу.

Поэтому Зеленский добавляет, что не существует никакой рациональной причины, почему наши воины, которые дерутся ради нашей общей свободы, ради наших общих ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса.

Если судить по результатам наших действий, то Украина уже в Альянсе, но де-юре решение пока не принято. При этом он подчеркнул, что НАТО следует принять решение о вступлении Украины в блок. И сделать это следует уже на саммите НАТО в июле.



Зеленский и Макрон / Фото ОП

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел ответить на призывы Зеленского и партнеров и заявил, что пока Украина не победит Россию в войне, нет смысла обсуждать, когда и как государство может присоединиться к НАТО.

Вместе с тем, генсек НАТО добавляет, что на саммите НАТО в Вильнюсе должна быть согласована многолетняя программа для Украины, в рамках которой союзники будут работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО, а также стать полностью совместимыми с Альянсом. Мол, сегодня это первоочередная задача.

Впрочем, возвращаясь к практической составляющей визита Зеленского во Францию, следует добавить, что Макрон заверил, что Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких колесных танков AMX-10RC.

Кроме оснащения, Франция научит украинских военных пользоваться этой техникой. Также Макрон добавил, что Франция на постоянной основе учитывает насущные потребности Украины и готовит новые поставки оружия и техники.

F-16 и рекордный пакет помощи от Германии: прочие результаты визитов Зеленского

Стоит подытожить еще и визиты Зеленского в другие европейские столицы. Ведь серия поездок по столицам Европы началась на прошлой неделе. Зеленский 3 мая посетил Финляндию, где провел встречи с президентом Саули Ниинистё и премьерами североевропейских стран.

В частности, известно о проведении саммита Украина – Северная Европа. И именно после того визита стало известно о поставке Британией дальнобойных ракет, профинансированных из общего фонда Британии и стран Северной Европы.

Уже тогда Зеленский намекал на желание получить западные истребители после успешного контрнаступления ВСУ. И что также важно, лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции подписали общий документ о поддержке вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

3 мая Зеленский отправился в Нидерланды, где провел встречи с премьером Марком Рютте и главой бельгийского правительства Александром де Кроо. И вот уже тогда Марк Рютте заверил Украину, что он лично работает над вопросом поставок истребителей F-16 с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами.

Кроме того, была анонсирована передача Нидерландами артиллерии, бронетехники и системы противоракетной обороны Patriot.

Далее следует вспомнить визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Одним из главных итогов визита стало заявление о готовности ЕС предоставить миллион снарядов для артиллерии и более тысячи ракет.



Зеленский и Шольц / Фото ОП

И вот уже 13 мая Зеленский отправился в Италию. После переговоров с премьером Мэлони он заявил, что обсуждалось оборонное сотрудничество, усиление защиты украинского неба и реализация формулы мира. Мэлони, со своей стороны, выразила уверенность в победе Украины, Зеленский намекнул, что ждет от Италии больше систем ПВО.

Следует отметить важность визита Зеленского в Германию. Зеленский встретился с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Обсуждались поставки вооружений, в частности западных истребителей. Шольц пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется. И в тот же день официально было объявлено о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро.

В него войдут 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS, сотни управляемых ракет для них и 15 Gepard.

Следовательно, можно утверждать, что европейское турне Зеленского дает достаточно мощные результаты.